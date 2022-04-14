Pledge (PLEDGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pledge (PLEDGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pledge (PLEDGE) Informasjon The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge. The Pledge I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that. Offisiell nettside: https://www.thepledge.meme/ Teknisk dokument: https://www.thepledge.meme/PledgeWhitepaper.pdf Kjøp PLEDGE nå!

Pledge (PLEDGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pledge (PLEDGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 179.67K $ 179.67K $ 179.67K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 179.67K $ 179.67K $ 179.67K All-time high: $ 0.0093626 $ 0.0093626 $ 0.0093626 All-Time Low: $ 0.00005456 $ 0.00005456 $ 0.00005456 Nåværende pris: $ 0.00017986 $ 0.00017986 $ 0.00017986 Lær mer om Pledge (PLEDGE) pris

Pledge (PLEDGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pledge (PLEDGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PLEDGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PLEDGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PLEDGEs tokenomics, kan du utforske PLEDGE tokenets livepris!

