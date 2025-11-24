Pitaya pris i dag

Sanntids Pitaya (PITAYA) pris i dag er --, med en 0,70% endring de siste 24 timene. Nåværende PITAYA til USD konverteringssats er -- per PITAYA.

Pitaya rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 65 214, med en sirkulerende forsyning på 998,81M PITAYA. I løpet av de siste 24 timene PITAYA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PITAYA beveget seg +0,12% i løpet av den siste timen og -7,41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pitaya (PITAYA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65,21K$ 65,21K $ 65,21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65,25K$ 65,25K $ 65,25K Opplagsforsyning 998,81M 998,81M 998,81M Total forsyning 999 383 441,684382 999 383 441,684382 999 383 441,684382

Nåværende markedsverdi på Pitaya er $ 65,21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PITAYA er 998,81M, med en total tilgang på 999383441.684382. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65,25K.