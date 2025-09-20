Pineapple Cat (PICA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) +0.17% Prisendring (7D) -10.17% Prisendring (7D) -10.17%

Pineapple Cat (PICA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PICA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PICA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PICA endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og -10.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pineapple Cat (PICA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.51K$ 118.51K $ 118.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 124.50K$ 124.50K $ 124.50K Opplagsforsyning 9.52B 9.52B 9.52B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pineapple Cat er $ 118.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PICA er 9.52B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.50K.