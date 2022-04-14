Pineapple Cat (PICA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pineapple Cat (PICA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pineapple Cat (PICA) Informasjon Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project's purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way. Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare. Pineapple Cat is more than just a token; it's a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference. Offisiell nettside: https://www.picaonbase.com

Pineapple Cat (PICA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pineapple Cat (PICA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 106.62K $ 106.62K $ 106.62K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 9.52B $ 9.52B $ 9.52B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 112.01K $ 112.01K $ 112.01K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pineapple Cat (PICA) pris

Pineapple Cat (PICA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pineapple Cat (PICA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PICA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PICA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PICAs tokenomics, kan du utforske PICA tokenets livepris!

