Pickle (PICKLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0.075552
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) --
Prisendring (1D) --
Prisendring (7D) -24.46%

Pickle (PICKLE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PICKLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PICKLE er $ 0.075552, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PICKLE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -24.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pickle (PICKLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.16K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 21.16K
Opplagsforsyning 69.42M
Total forsyning 69,420,000.0

Nåværende markedsverdi på Pickle er $ 21.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PICKLE er 69.42M, med en total tilgang på 69420000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.16K.