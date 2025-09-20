Phteven (PHTEVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00340527$ 0.00340527 $ 0.00340527 Laveste pris $ 0.00002013$ 0.00002013 $ 0.00002013 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.98% Prisendring (7D) -2.98%

Phteven (PHTEVE) sanntidsprisen er $0.00004585. I løpet av de siste 24 timene har PHTEVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHTEVE er $ 0.00340527, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002013.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHTEVE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phteven (PHTEVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.85K$ 45.85K $ 45.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.85K$ 45.85K $ 45.85K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Phteven er $ 45.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PHTEVE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.85K.