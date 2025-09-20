PERQ (PERQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01227992$ 0.01227992 $ 0.01227992 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -12.54% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) -13.99% Prisendring (7D) -13.99%

PERQ (PERQ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PERQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PERQ er $ 0.01227992, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PERQ endret seg med -12.54% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -13.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PERQ (PERQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 263.57K$ 263.57K $ 263.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 904.99K$ 904.99K $ 904.99K Opplagsforsyning 581.71M 581.71M 581.71M Total forsyning 1,997,352,724.55638 1,997,352,724.55638 1,997,352,724.55638

Nåværende markedsverdi på PERQ er $ 263.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PERQ er 581.71M, med en total tilgang på 1997352724.55638. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 904.99K.