PERQ (PERQ) Informasjon PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn Offisiell nettside: https://perq.finance/ Teknisk dokument: https://docs.perq.finance/ Kjøp PERQ nå!

PERQ (PERQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PERQ (PERQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 266.47K $ 266.47K $ 266.47K Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 581.73M $ 581.73M $ 581.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 914.91K $ 914.91K $ 914.91K All-time high: $ 0.01227992 $ 0.01227992 $ 0.01227992 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00045806 $ 0.00045806 $ 0.00045806 Lær mer om PERQ (PERQ) pris

PERQ (PERQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PERQ (PERQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PERQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PERQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PERQs tokenomics, kan du utforske PERQ tokenets livepris!

PERQ prisforutsigelse Vil du vite hvor PERQ kan være på vei? Vår PERQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PERQ tokenets prisforutsigelse nå!

