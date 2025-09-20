Peblo (PEBLO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.85% Prisendring (7D) -18.88% Prisendring (7D) -18.88%

Peblo (PEBLO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PEBLO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEBLO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEBLO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.85% over 24 timer og -18.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peblo (PEBLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.05K$ 22.05K $ 22.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.05K$ 22.05K $ 22.05K Opplagsforsyning 987.82M 987.82M 987.82M Total forsyning 987,816,768.512169 987,816,768.512169 987,816,768.512169

Nåværende markedsverdi på Peblo er $ 22.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEBLO er 987.82M, med en total tilgang på 987816768.512169. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.05K.