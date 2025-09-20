Pakcoin (PAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00424526 $ 0.00424526 $ 0.00424526 24 timer lav $ 0.00426834 $ 0.00426834 $ 0.00426834 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00424526$ 0.00424526 $ 0.00424526 24 timer høy $ 0.00426834$ 0.00426834 $ 0.00426834 All Time High $ 0.0483417$ 0.0483417 $ 0.0483417 Laveste pris $ 0.00000237$ 0.00000237 $ 0.00000237 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -0.12% Prisendring (7D) -0.33% Prisendring (7D) -0.33%

Pakcoin (PAK) sanntidsprisen er $0.0042507. I løpet av de siste 24 timene har PAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00424526 og et toppnivå på $ 0.00426834, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAK er $ 0.0483417, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000237.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAK endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pakcoin (PAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 357.06K$ 357.06K $ 357.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 773.63K$ 773.63K $ 773.63K Opplagsforsyning 84.00M 84.00M 84.00M Total forsyning 182,000,000.0 182,000,000.0 182,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pakcoin er $ 357.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAK er 84.00M, med en total tilgang på 182000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 773.63K.