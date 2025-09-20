Pairs (PAIRS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.57% Prisendring (7D) -8.48% Prisendring (7D) -8.48%

Pairs (PAIRS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAIRS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAIRS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAIRS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.57% over 24 timer og -8.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pairs (PAIRS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 505.92K$ 505.92K $ 505.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 505.92K$ 505.92K $ 505.92K Opplagsforsyning 8.00B 8.00B 8.00B Total forsyning 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pairs er $ 505.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAIRS er 8.00B, med en total tilgang på 8000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 505.92K.