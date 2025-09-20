Dagens Pairs livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PAIRS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAIRS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pairs livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PAIRS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAIRS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pairs (PAIRS) Prisinformasjon (USD)

Pairs (PAIRS) sanntidsprisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAIRS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.57% over 24 timer og -8.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pairs (PAIRS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Pairs er $ 505.92K. Den sirkulerende forsyningen på PAIRS er 8.00B, med en total tilgang på 8000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 505.92K.

Pairs (PAIRS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pairs til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pairs til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pairs til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pairs til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.57%
30 dager$ 0-20.85%
60 dager$ 0-52.86%
90 dager$ 0--

Hva er Pairs (PAIRS)

Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.

Pairs (PAIRS) Ressurs

Pairs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pairs (PAIRS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pairs (PAIRS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pairs.

Sjekk Pairsprisprognosen nå!

PAIRS til lokale valutaer

Pairs (PAIRS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pairs (PAIRS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PAIRS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pairs (PAIRS)

Hvor mye er Pairs (PAIRS) verdt i dag?
Live PAIRS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PAIRS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PAIRS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pairs?
Markedsverdien for PAIRS er $ 505.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PAIRS?
Den sirkulerende forsyningen av PAIRS er 8.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAIRS ?
PAIRS oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PAIRS?
PAIRS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PAIRS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAIRS er -- USD.
Vil PAIRS gå høyere i år?
PAIRS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PAIRS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.