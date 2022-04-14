Pairs (PAIRS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pairs (PAIRS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pairs (PAIRS) Informasjon Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange. Offisiell nettside: https://pairs.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper Kjøp PAIRS nå!

Pairs (PAIRS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pairs (PAIRS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 477.71K $ 477.71K $ 477.71K Total forsyning: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Sirkulerende forsyning: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 477.71K $ 477.71K $ 477.71K All-time high: $ 0.00043633 $ 0.00043633 $ 0.00043633 All-Time Low: $ 0.00001524 $ 0.00001524 $ 0.00001524 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pairs (PAIRS) pris

Pairs (PAIRS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pairs (PAIRS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAIRS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAIRS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAIRSs tokenomics, kan du utforske PAIRS tokenets livepris!

PAIRS prisforutsigelse Vil du vite hvor PAIRS kan være på vei? Vår PAIRS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PAIRS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!