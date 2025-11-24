Omnia Protocol pris i dag

Sanntids Omnia Protocol (OMNIA) pris i dag er $ 0.00326908, med en 9.15% endring de siste 24 timene. Nåværende OMNIA til USD konverteringssats er $ 0.00326908 per OMNIA.

Omnia Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 123,153, med en sirkulerende forsyning på 37.76M OMNIA. I løpet av de siste 24 timene OMNIA har den blitt handlet mellom $ 0.0029233(laveste) og $ 0.00338603 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.724005, mens tidenes laveste notering var $ 0.00100478.

Kortsiktig har OMNIA beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og -28.24% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Omnia Protocol (OMNIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 123.15K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 320.95K Opplagsforsyning 37.76M Total forsyning 98,399,953.0

