Obyte (GBYTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 2.26 24 timer høy $ 2.42 All Time High $ 1,185.39 Laveste pris $ 0.838196 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) +4.40% Prisendring (7D) -3.57%

Obyte (GBYTE) sanntidsprisen er $2.38. I løpet av de siste 24 timene har GBYTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.26 og et toppnivå på $ 2.42, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GBYTE er $ 1,185.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.838196.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GBYTE endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +4.40% over 24 timer og -3.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Obyte (GBYTE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.14M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.38M Opplagsforsyning 900.25K Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Obyte er $ 2.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GBYTE er 900.25K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.38M.