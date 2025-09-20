Dagens Obyte livepris er 2.38 USD. Spor prisoppdateringer for GBYTE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GBYTE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Obyte livepris er 2.38 USD. Spor prisoppdateringer for GBYTE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GBYTE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 GBYTE til USD livepris:

$2.38
+4.30%1D
USD
Obyte (GBYTE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:37:33 (UTC+8)

Obyte (GBYTE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.26
24 timer lav
$ 2.42
24 timer høy

$ 2.26
$ 2.42
$ 1,185.39
$ 0.838196
+0.10%

+4.40%

-3.57%

-3.57%

Obyte (GBYTE) sanntidsprisen er $2.38. I løpet av de siste 24 timene har GBYTE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.26 og et toppnivå på $ 2.42, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GBYTE er $ 1,185.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.838196.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GBYTE endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +4.40% over 24 timer og -3.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Obyte (GBYTE) Markedsinformasjon

$ 2.14M
--
$ 2.38M
900.25K
1,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Obyte er $ 2.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GBYTE er 900.25K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.38M.

Obyte (GBYTE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Obyte til USD ble $ +0.100309.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Obyte til USD ble $ -0.0246820280.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Obyte til USD ble $ -0.9295349420.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Obyte til USD ble $ -2.191443176089115.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.100309+4.40%
30 dager$ -0.0246820280-1.03%
60 dager$ -0.9295349420-39.05%
90 dager$ -2.191443176089115-47.93%

Hva er Obyte (GBYTE)

Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices.

Obyte (GBYTE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Obyte Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Obyte (GBYTE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Obyte (GBYTE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Obyte.

Sjekk Obyteprisprognosen nå!

GBYTE til lokale valutaer

Obyte (GBYTE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Obyte (GBYTE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GBYTE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Obyte (GBYTE)

Hvor mye er Obyte (GBYTE) verdt i dag?
Live GBYTE prisen i USD er 2.38 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GBYTE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GBYTE til USD er $ 2.38. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Obyte?
Markedsverdien for GBYTE er $ 2.14M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GBYTE?
Den sirkulerende forsyningen av GBYTE er 900.25K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGBYTE ?
GBYTE oppnådde en ATH-pris på 1,185.39 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GBYTE?
GBYTE så en ATL-pris på 0.838196 USD.
Hva er handelsvolumet til GBYTE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GBYTE er -- USD.
Vil GBYTE gå høyere i år?
GBYTE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GBYTE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

