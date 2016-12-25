Obyte (GBYTE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Obyte (GBYTE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Obyte (GBYTE) Informasjon Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. Offisiell nettside: https://obyte.org/ Teknisk dokument: https://obyte.org/Byteball.pdf Kjøp GBYTE nå!

Obyte (GBYTE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Obyte (GBYTE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 901.25K $ 901.25K $ 901.25K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M All-time high: $ 1,185.39 $ 1,185.39 $ 1,185.39 All-Time Low: $ 0.838196 $ 0.838196 $ 0.838196 Nåværende pris: $ 2.24 $ 2.24 $ 2.24 Lær mer om Obyte (GBYTE) pris

Obyte (GBYTE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Obyte (GBYTE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GBYTE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GBYTE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GBYTEs tokenomics, kan du utforske GBYTE tokenets livepris!

GBYTE prisforutsigelse Vil du vite hvor GBYTE kan være på vei? Vår GBYTE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GBYTE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!