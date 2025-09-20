no face (NOFACE) Prisinformasjon (USD)

no face (NOFACE) sanntidsprisen er $0.00002132. I løpet av de siste 24 timene har NOFACE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002116 og et toppnivå på $ 0.00002376, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOFACE er $ 0.00036869, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001375.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOFACE endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -3.78% over 24 timer og -30.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

no face (NOFACE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på no face er $ 21.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOFACE er 999.12M, med en total tilgang på 999123264.401553. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.30K.