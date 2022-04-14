NMKR ($NMKR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NMKR ($NMKR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NMKR ($NMKR) Informasjon "$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community.

Offisiell nettside: https://www.nmkr.io/

NMKR ($NMKR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NMKR ($NMKR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 906.74K $ 906.74K $ 906.74K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M All-time high: $ 0.02423915 $ 0.02423915 $ 0.02423915 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00048169 $ 0.00048169 $ 0.00048169 Lær mer om NMKR ($NMKR) pris

NMKR ($NMKR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NMKR ($NMKR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $NMKR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $NMKR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $NMKRs tokenomics, kan du utforske $NMKR tokenets livepris!

