NMKR ($NMKR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02423915$ 0.02423915 $ 0.02423915 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -3.34% Prisendring (7D) -8.49% Prisendring (7D) -8.49%

NMKR ($NMKR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $NMKR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $NMKR er $ 0.02423915, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $NMKR endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -3.34% over 24 timer og -8.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NMKR ($NMKR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Opplagsforsyning 1.89B 1.89B 1.89B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NMKR er $ 1.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $NMKR er 1.89B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.63M.