Neroboss (NEROBOSS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.000047 24 timer lav $ 0.000047 24 timer høy All Time High $ 0.01621925 Laveste pris $ 0.00003979 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +3.52%

Neroboss (NEROBOSS) sanntidsprisen er $0.000047. I løpet av de siste 24 timene har NEROBOSS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000047 og et toppnivå på $ 0.000047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEROBOSS er $ 0.01621925, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003979.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEROBOSS endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +3.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neroboss (NEROBOSS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.00K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.00K Opplagsforsyning 1000.00M Total forsyning 999,998,802.0

Nåværende markedsverdi på Neroboss er $ 47.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEROBOSS er 1000.00M, med en total tilgang på 999998802.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.00K.