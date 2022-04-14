Neroboss (NEROBOSS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Neroboss (NEROBOSS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Neroboss (NEROBOSS) Informasjon Neroboss is an innovative project that combines artificial intelligence (AI), memetics, and blockchain technology to revolutionize financial markets. Inspired by the historical figure of the Roman emperor Nero, the project utilizes the Nero SDK to create an autonomous AI agent that leads a digital community or "clan." Neroboss aims to dominate the memetic landscape by generating engaging multimedia content, interacting in real-time with users, and autonomously executing actions such as social media posts and airdrops. The ultimate goal is to reshape market dynamics by leveraging AI-driven leadership and memetic influence to create financial opportunities for its community members. Offisiell nettside: https://neroboss.ai Teknisk dokument: https://s3.us-east-1.amazonaws.com/cdn.neroboss.ai/neroboss_whitepaper.pdf Kjøp NEROBOSS nå!

Neroboss (NEROBOSS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Neroboss (NEROBOSS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.46K $ 41.46K $ 41.46K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.46K $ 41.46K $ 41.46K All-time high: $ 0.01621925 $ 0.01621925 $ 0.01621925 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Neroboss (NEROBOSS) pris

Neroboss (NEROBOSS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neroboss (NEROBOSS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEROBOSS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEROBOSS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEROBOSSs tokenomics, kan du utforske NEROBOSS tokenets livepris!

