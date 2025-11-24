Nativ pris i dag

Sanntids Nativ (NTV) pris i dag er --, med en 14.70% endring de siste 24 timene. Nåværende NTV til USD konverteringssats er -- per NTV.

Nativ rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,616.97, med en sirkulerende forsyning på 29.53B NTV. I løpet av de siste 24 timene NTV har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00003445, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har NTV beveget seg -0.76% i løpet av den siste timen og -24.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nativ (NTV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K Opplagsforsyning 29.53B 29.53B 29.53B Total forsyning 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

