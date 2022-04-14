NASDEX (NSDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NASDEX (NSDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NASDEX (NSDX) Informasjon NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price. Offisiell nettside: https://www.nasdex.xyz/ Kjøp NSDX nå!

NASDEX (NSDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NASDEX (NSDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 160.55K $ 160.55K $ 160.55K Total forsyning: $ 77.32M $ 77.32M $ 77.32M Sirkulerende forsyning: $ 18.99M $ 18.99M $ 18.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 653.85K $ 653.85K $ 653.85K All-time high: $ 0.908581 $ 0.908581 $ 0.908581 All-Time Low: $ 0.00550403 $ 0.00550403 $ 0.00550403 Nåværende pris: $ 0.00845654 $ 0.00845654 $ 0.00845654 Lær mer om NASDEX (NSDX) pris

NASDEX (NSDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NASDEX (NSDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NSDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NSDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NSDXs tokenomics, kan du utforske NSDX tokenets livepris!

NSDX prisforutsigelse Vil du vite hvor NSDX kan være på vei? Vår NSDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NSDX tokenets prisforutsigelse nå!

