NASDEX (NSDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00880542 $ 0.00880542 $ 0.00880542 24 timer lav $ 0.00906456 $ 0.00906456 $ 0.00906456 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00880542$ 0.00880542 $ 0.00880542 24 timer høy $ 0.00906456$ 0.00906456 $ 0.00906456 All Time High $ 0.908581$ 0.908581 $ 0.908581 Laveste pris $ 0.00550403$ 0.00550403 $ 0.00550403 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -2.85% Prisendring (7D) +14.28% Prisendring (7D) +14.28%

NASDEX (NSDX) sanntidsprisen er $0.00880566. I løpet av de siste 24 timene har NSDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00880542 og et toppnivå på $ 0.00906456, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NSDX er $ 0.908581, mens den rekordlave prisen er $ 0.00550403.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NSDX endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -2.85% over 24 timer og +14.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NASDEX (NSDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 167.18K$ 167.18K $ 167.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 680.73K$ 680.73K $ 680.73K Opplagsforsyning 18.99M 18.99M 18.99M Total forsyning 77,306,758.91539142 77,306,758.91539142 77,306,758.91539142

Nåværende markedsverdi på NASDEX er $ 167.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NSDX er 18.99M, med en total tilgang på 77306758.91539142. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 680.73K.