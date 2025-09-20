NanoByte (NBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00216187 24 timer høy $ 0.00234452 All Time High $ 0.057054 Laveste pris $ 0.00107306 Prisendring (1H) -0.54% Prisendring (1D) -0.56% Prisendring (7D) +26.68%

NanoByte (NBT) sanntidsprisen er $0.00219839. I løpet av de siste 24 timene har NBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00216187 og et toppnivå på $ 0.00234452, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NBT er $ 0.057054, mens den rekordlave prisen er $ 0.00107306.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NBT endret seg med -0.54% i løpet av den siste timen, -0.56% over 24 timer og +26.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NanoByte (NBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.83M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.93M Opplagsforsyning 1.29B Total forsyning 9,980,050,000.0

Nåværende markedsverdi på NanoByte er $ 2.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NBT er 1.29B, med en total tilgang på 9980050000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.93M.