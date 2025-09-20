Nano Pris (XNO)
Nano (XNO) sanntidsprisen er $0.853595. I løpet av de siste 24 timene har XNO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.853572 og et toppnivå på $ 0.898764, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XNO er $ 33.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.026179.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XNO endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -5.02% over 24 timer og -6.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Nano er $ 113.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XNO er 133.25M, med en total tilgang på 133248290.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.74M.
I løpet av i dag er prisendringen på Nano til USD ble $ -0.0451684920349853.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nano til USD ble $ -0.1064205055.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nano til USD ble $ -0.1319326675.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nano til USD ble $ -0.0047100833250317.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.0451684920349853
|-5.02%
|30 dager
|$ -0.1064205055
|-12.46%
|60 dager
|$ -0.1319326675
|-15.45%
|90 dager
|$ -0.0047100833250317
|-0.54%
Nano, a low-latency cryptocurrency built on an innovative block-lattice data structure offering unlimited scalability and no transaction fees. Nano by design is a simple protocol with the sole purpose of being a high-performance cryptocurrency. The Nano protocol can run on low-power hardware, allowing it to be a practical, decentralized cryptocurrency for everyday use. It uses an ORV (Open Representative Voting) consensus algorithm, which is similar to PoS (Proof of Stake) but without inflationary rewards not locking of the native coin XNO. The original Nano (RailBlocks) paper and first beta implementation were published in December, 2014, making it one of the first Directed Acyclic Graph (DAG) based cryptocurrencies [6]. Soon after, other DAG cryptocurrencies began to develop, most notably DagCoin/Byteball and IOTA. These DAG-based cryptocurrencies broke the blockchain mold, improving system performance and security. Byteball achieves consensus by relying on a “main-chain” comprised of honest, reputable and user-trusted “witnesses”, while IOTA achieves consensus via the cumulative PoW of stacked transactions. Nano achieves consensus via a balance-weighted vote on conflicting transactions. This consensus system provides quicker, more deterministic transactions while still maintaining a strong, decentralized system. Nano continues this development and has positioned itself as one of the highest performing cryptocurrencies. Nano is a trustless, feeless, low-latency cryptocurrency that utilizes a novel blocklattice structure and delegated Proof of Stake voting. The network requires minimal resources, no high-power mining hardware, and can process high transaction throughput. All of this is achieved by having individual blockchains for each account, eliminating access issues and inefficiencies of a global data-structure. We identified possible attack vectors on the system and presented arguments on how Nano is resistant to these forms of attacks. Check out CoinBureau for the complete review of Nano.
