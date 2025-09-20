Nano (XNO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.853572 24 timer lav $ 0.898764 24 timer høy All Time High $ 33.69 Laveste pris $ 0.026179 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -5.02% Prisendring (7D) -6.00%

Nano (XNO) sanntidsprisen er $0.853595. I løpet av de siste 24 timene har XNO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.853572 og et toppnivå på $ 0.898764, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XNO er $ 33.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.026179.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XNO endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -5.02% over 24 timer og -6.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nano (XNO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 113.74M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 113.74M Opplagsforsyning 133.25M Total forsyning 133,248,290.0

Nåværende markedsverdi på Nano er $ 113.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XNO er 133.25M, med en total tilgang på 133248290.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.74M.