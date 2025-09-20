Mithrandir Token (MITHR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00640198 24 timer høy $ 0.00653132 All Time High $ 0.00747245 Laveste pris $ 0.00294158 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.17% Prisendring (7D) +1.11%

Mithrandir Token (MITHR) sanntidsprisen er $0.00643649. I løpet av de siste 24 timene har MITHR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00640198 og et toppnivå på $ 0.00653132, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MITHR er $ 0.00747245, mens den rekordlave prisen er $ 0.00294158.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MITHR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.17% over 24 timer og +1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mithrandir Token (MITHR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 178.78K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.70M Opplagsforsyning 27.78M Total forsyning 420,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mithrandir Token er $ 178.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MITHR er 27.78M, med en total tilgang på 420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.70M.