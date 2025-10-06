Unibase pris i dag

Sanntids Unibase (UB) pris i dag er $ 0.04067, med en 8.42% endring de siste 24 timene. Nåværende UB til USD konverteringssats er $ 0.04067 per UB.

Unibase rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- UB. I løpet av de siste 24 timene UB har den blitt handlet mellom $ 0.04002(laveste) og $ 0.04732 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har UB beveget seg -0.93% i løpet av den siste timen og +1.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 134.81K.

Unibase (UB) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 134.81K$ 134.81K $ 134.81K Fullt utvannet markedsverdi $ 406.70M$ 406.70M $ 406.70M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Unibase er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 134.81K. Den sirkulerende forsyningen på UB er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 406.70M.