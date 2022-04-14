Mithrandir Token (MITHR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mithrandir Token (MITHR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mithrandir Token (MITHR) Informasjon The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. Offisiell nettside: https://www.mithr.io/ Teknisk dokument: https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf Kjøp MITHR nå!

Mithrandir Token (MITHR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mithrandir Token (MITHR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 178.78K $ 178.78K $ 178.78K Total forsyning: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Sirkulerende forsyning: $ 27.78M $ 27.78M $ 27.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M All-time high: $ 0.00747245 $ 0.00747245 $ 0.00747245 All-Time Low: $ 0.00294158 $ 0.00294158 $ 0.00294158 Nåværende pris: $ 0.00643649 $ 0.00643649 $ 0.00643649 Lær mer om Mithrandir Token (MITHR) pris

Mithrandir Token (MITHR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mithrandir Token (MITHR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MITHR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MITHR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MITHRs tokenomics, kan du utforske MITHR tokenets livepris!

MITHR prisforutsigelse Vil du vite hvor MITHR kan være på vei? Vår MITHR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MITHR tokenets prisforutsigelse nå!

