Dagens MatrixETF livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MDF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MDF pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MatrixETF livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MDF til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MDF pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 MDF til USD livepris:

$0.0003862
$0.0003862$0.0003862
-0.10%1D
USD
MatrixETF (MDF) Live prisdiagram
MatrixETF (MDF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.151882
$ 0.151882$ 0.151882

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.10%

-8.85%

-8.85%

MatrixETF (MDF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MDF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MDF er $ 0.151882, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MDF endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.10% over 24 timer og -8.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MatrixETF (MDF) Markedsinformasjon

$ 16.06K
$ 16.06K$ 16.06K

--
----

$ 386.11K
$ 386.11K$ 386.11K

41.60M
41.60M 41.60M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MatrixETF er $ 16.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MDF er 41.60M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 386.11K.

MatrixETF (MDF) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MatrixETF til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MatrixETF til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MatrixETF til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MatrixETF til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.10%
30 dager$ 0-8.53%
60 dager$ 0+2.32%
90 dager$ 0--

Hva er MatrixETF (MDF)

MatrixETF is the next generation of decentralized ETF platform to run the cross chain，which goal is to establish a decentralized, automated, personalized and diversified portfolio for users, as well as help users easily enjoy long-term, stable and efficient financial services.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MatrixETF (MDF) Ressurs

Offisiell nettside

MatrixETF Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MatrixETF (MDF) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MatrixETF (MDF) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MatrixETF.

Sjekk MatrixETFprisprognosen nå!

MDF til lokale valutaer

MatrixETF (MDF) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MatrixETF (MDF) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MDF tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MatrixETF (MDF)

Hvor mye er MatrixETF (MDF) verdt i dag?
Live MDF prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MDF-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MDF til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MatrixETF?
Markedsverdien for MDF er $ 16.06K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MDF?
Den sirkulerende forsyningen av MDF er 41.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMDF ?
MDF oppnådde en ATH-pris på 0.151882 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MDF?
MDF så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MDF?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MDF er -- USD.
Vil MDF gå høyere i år?
MDF kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MDF prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.