MatrixETF (MDF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MatrixETF (MDF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MatrixETF (MDF) Informasjon MatrixETF is the next generation of decentralized ETF platform to run the cross chain，which goal is to establish a decentralized, automated, personalized and diversified portfolio for users, as well as help users easily enjoy long-term, stable and efficient financial services. Offisiell nettside: https://www.matrixetf.finance/ Kjøp MDF nå!

MatrixETF (MDF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MatrixETF (MDF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.64K $ 15.64K $ 15.64K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 375.92K $ 375.92K $ 375.92K All-time high: $ 0.151882 $ 0.151882 $ 0.151882 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00037602 $ 0.00037602 $ 0.00037602 Lær mer om MatrixETF (MDF) pris

MatrixETF (MDF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MatrixETF (MDF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MDF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MDF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MDFs tokenomics, kan du utforske MDF tokenets livepris!

MDF prisforutsigelse Vil du vite hvor MDF kan være på vei? Vår MDF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MDF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!