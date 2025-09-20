MAPS (MAPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00711005 $ 0.00711005 $ 0.00711005 24 timer lav $ 0.00742185 $ 0.00742185 $ 0.00742185 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00711005$ 0.00711005 $ 0.00711005 24 timer høy $ 0.00742185$ 0.00742185 $ 0.00742185 All Time High $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Laveste pris $ 0.00240242$ 0.00240242 $ 0.00240242 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -3.44% Prisendring (7D) -11.30% Prisendring (7D) -11.30%

MAPS (MAPS) sanntidsprisen er $0.00716619. I løpet av de siste 24 timene har MAPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00711005 og et toppnivå på $ 0.00742185, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAPS er $ 2.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.00240242.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAPS endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -3.44% over 24 timer og -11.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MAPS (MAPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 537.90K$ 537.90K $ 537.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.72M$ 71.72M $ 71.72M Opplagsforsyning 75.00M 75.00M 75.00M Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MAPS er $ 537.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAPS er 75.00M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.72M.