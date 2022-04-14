MAPS (MAPS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MAPS (MAPS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value. Offisiell nettside: https://maps.me/token/

MAPS (MAPS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MAPS (MAPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 472.41K $ 472.41K $ 472.41K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.99M $ 62.99M $ 62.99M All-time high: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 All-Time Low: $ 0.00240242 $ 0.00240242 $ 0.00240242 Nåværende pris: $ 0.00629875 $ 0.00629875 $ 0.00629875 Lær mer om MAPS (MAPS) pris

MAPS (MAPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MAPS (MAPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAPS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAPSs tokenomics, kan du utforske MAPS tokenets livepris!

Vil du vite hvor MAPS kan være på vei? Vår MAPS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

