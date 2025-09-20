Mackerel (MACKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03209672 24 timer lav $ 0.03223687 24 timer høy All Time High $ 0.50171 Laveste pris $ 0.01255621 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) +3.03%

Mackerel (MACKE) sanntidsprisen er $0.03216165. I løpet av de siste 24 timene har MACKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03209672 og et toppnivå på $ 0.03223687, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MACKE er $ 0.50171, mens den rekordlave prisen er $ 0.01255621.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MACKE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og +3.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mackerel (MACKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.32K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.93K Opplagsforsyning 1.69M Total forsyning 2,578,369.753754444

Nåværende markedsverdi på Mackerel er $ 54.32K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MACKE er 1.69M, med en total tilgang på 2578369.753754444. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.93K.