Mackerel (MACKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mackerel (MACKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mackerel (MACKE) Informasjon MACKE is a low supply memecoin with an underwater theme. There are 3.524.578 $MACKE, one for every million fish in the sea. Offisiell nettside: https://macke.club/ Kjøp MACKE nå!

Mackerel (MACKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mackerel (MACKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.32K $ 54.32K $ 54.32K Total forsyning: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Sirkulerende forsyning: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 82.93K $ 82.93K $ 82.93K All-time high: $ 0.50171 $ 0.50171 $ 0.50171 All-Time Low: $ 0.01255621 $ 0.01255621 $ 0.01255621 Nåværende pris: $ 0.03216165 $ 0.03216165 $ 0.03216165 Lær mer om Mackerel (MACKE) pris

Mackerel (MACKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mackerel (MACKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MACKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MACKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MACKEs tokenomics, kan du utforske MACKE tokenets livepris!

MACKE prisforutsigelse Vil du vite hvor MACKE kan være på vei? Vår MACKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MACKE tokenets prisforutsigelse nå!

