LYRA (LYRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00156976 $ 0.00156976 $ 0.00156976 24 timer lav $ 0.00164301 $ 0.00164301 $ 0.00164301 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00156976$ 0.00156976 $ 0.00156976 24 timer høy $ 0.00164301$ 0.00164301 $ 0.00164301 All Time High $ 0.0062724$ 0.0062724 $ 0.0062724 Laveste pris $ 0.00080755$ 0.00080755 $ 0.00080755 Prisendring (1H) -2.24% Prisendring (1D) -2.58% Prisendring (7D) -18.57% Prisendring (7D) -18.57%

LYRA (LYRA) sanntidsprisen er $0.00157073. I løpet av de siste 24 timene har LYRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00156976 og et toppnivå på $ 0.00164301, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LYRA er $ 0.0062724, mens den rekordlave prisen er $ 0.00080755.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LYRA endret seg med -2.24% i løpet av den siste timen, -2.58% over 24 timer og -18.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LYRA (LYRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på LYRA er $ 1.57M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LYRA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.57M.