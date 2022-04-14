LYRA (LYRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LYRA (LYRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LYRA (LYRA) Informasjon Lyra AI is the first comprehensive infrastructure for AI music, offering tools for both AI and human artists to create, distribute, and manage intellectual property. Backed by Opulous, Opus Genesis, and Story Protocol, Lyra AI is shaping the future of the autonomous music agent economy through collaboration and innovation. Lyra is the coolest AI agent on the distribution side of the music industry, she's also behind Lyra Music AI, the first infrastructure built for AI music labels by Opulous in partnership with Story and Opus Genesis. Offisiell nettside: https://www.lyramusic.ai/ Teknisk dokument: https://docs.lyramusic.ai/ Kjøp LYRA nå!

LYRA (LYRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LYRA (LYRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.59M Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.59M All-time high: $ 0.0062724 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00157536 Lær mer om LYRA (LYRA) pris

LYRA (LYRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LYRA (LYRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LYRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LYRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LYRAs tokenomics, kan du utforske LYRA tokenets livepris!

LYRA prisforutsigelse Vil du vite hvor LYRA kan være på vei? Vår LYRA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LYRA tokenets prisforutsigelse nå!

