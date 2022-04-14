LUV (LUV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LUV (LUV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LUV (LUV) Informasjon LUV aims to introduce a culture of positivity within the often-volatile cryptocurrency space by promoting love, empathy, and goodwill. The project aspires to build a strong community of individuals who believe in the value of positive energy as a tool for transformation, both within the crypto world and beyond. LUV employs the efficiency and low-cost transactions of Solana to facilitate seamless interactions between its users. The token is intended for a variety of use cases, including peer-to-peer transfers, tipping, and engagement incentives within crypto communities, with an overarching goal to spread love and goodwill across the internet. Offisiell nettside: https://www.luvsoltoken.com Kjøp LUV nå!

LUV (LUV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LUV (LUV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.10K $ 19.10K $ 19.10K Total forsyning: $ 926.15M $ 926.15M $ 926.15M Sirkulerende forsyning: $ 926.15M $ 926.15M $ 926.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.10K $ 19.10K $ 19.10K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LUV (LUV) pris

LUV (LUV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LUV (LUV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUVs tokenomics, kan du utforske LUV tokenets livepris!

LUV prisforutsigelse Vil du vite hvor LUV kan være på vei? Vår LUV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUV tokenets prisforutsigelse nå!

