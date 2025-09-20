LUV (LUV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002233 24 timer lav $ 0.00002302 24 timer høy All Time High $ 0.00023506 Laveste pris $ 0.00000854 Prisendring (1H) -0.37% Prisendring (1D) -1.50% Prisendring (7D) -2.34%

LUV (LUV) sanntidsprisen er $0.00002248. I løpet av de siste 24 timene har LUV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002233 og et toppnivå på $ 0.00002302, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUV er $ 0.00023506, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000854.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUV endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og -2.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LUV (LUV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.82K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.82K Opplagsforsyning 926.15M Total forsyning 926,151,033.333661

Nåværende markedsverdi på LUV er $ 20.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUV er 926.15M, med en total tilgang på 926151033.333661. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.82K.