Dagens LUV livepris er 0.00002248 USD. Spor prisoppdateringer for LUV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

LUV Pris (LUV)

1 LUV til USD livepris:

-2.10%1D
LUV (LUV) Live prisdiagram
LUV (LUV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.37%

-1.50%

-2.34%

-2.34%

LUV (LUV) sanntidsprisen er $0.00002248. I løpet av de siste 24 timene har LUV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002233 og et toppnivå på $ 0.00002302, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUV er $ 0.00023506, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000854.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUV endret seg med -0.37% i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og -2.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LUV (LUV) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på LUV er $ 20.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUV er 926.15M, med en total tilgang på 926151033.333661. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.82K.

LUV (LUV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LUV til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LUV til USD ble $ +0.0000050648.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LUV til USD ble $ +0.0000010298.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LUV til USD ble $ +0.000003075738928367976.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.50%
30 dager$ +0.0000050648+22.53%
60 dager$ +0.0000010298+4.58%
90 dager$ +0.000003075738928367976+15.85%

Hva er LUV (LUV)

LUV aims to introduce a culture of positivity within the often-volatile cryptocurrency space by promoting love, empathy, and goodwill. The project aspires to build a strong community of individuals who believe in the value of positive energy as a tool for transformation, both within the crypto world and beyond. LUV employs the efficiency and low-cost transactions of Solana to facilitate seamless interactions between its users. The token is intended for a variety of use cases, including peer-to-peer transfers, tipping, and engagement incentives within crypto communities, with an overarching goal to spread love and goodwill across the internet.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

LUV (LUV) Ressurs

Offisiell nettside

LUV Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LUV (LUV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LUV (LUV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LUV.

Sjekk LUVprisprognosen nå!

LUV til lokale valutaer

LUV (LUV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LUV (LUV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LUV (LUV)

Hvor mye er LUV (LUV) verdt i dag?
Live LUV prisen i USD er 0.00002248 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUV til USD er $ 0.00002248. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LUV?
Markedsverdien for LUV er $ 20.82K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUV?
Den sirkulerende forsyningen av LUV er 926.15M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUV ?
LUV oppnådde en ATH-pris på 0.00023506 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUV?
LUV så en ATL-pris på 0.00000854 USD.
Hva er handelsvolumet til LUV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUV er -- USD.
Vil LUV gå høyere i år?
LUV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUV prisprognosen for en mer grundig analyse.
