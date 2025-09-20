Lucha (LUCHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02717693 $ 0.02717693 $ 0.02717693 24 timer lav $ 0.02763012 $ 0.02763012 $ 0.02763012 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02717693$ 0.02717693 $ 0.02717693 24 timer høy $ 0.02763012$ 0.02763012 $ 0.02763012 All Time High $ 0.858782$ 0.858782 $ 0.858782 Laveste pris $ 0.01013933$ 0.01013933 $ 0.01013933 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -0.81% Prisendring (7D) -4.42% Prisendring (7D) -4.42%

Lucha (LUCHA) sanntidsprisen er $0.02729456. I løpet av de siste 24 timene har LUCHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02717693 og et toppnivå på $ 0.02763012, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUCHA er $ 0.858782, mens den rekordlave prisen er $ 0.01013933.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUCHA endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -0.81% over 24 timer og -4.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lucha (LUCHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 337.61K$ 337.61K $ 337.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 337.61K$ 337.61K $ 337.61K Opplagsforsyning 12.37M 12.37M 12.37M Total forsyning 12,365,470.0 12,365,470.0 12,365,470.0

Nåværende markedsverdi på Lucha er $ 337.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LUCHA er 12.37M, med en total tilgang på 12365470.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 337.61K.