Lucha (LUCHA) Informasjon Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands. Offisiell nettside: https://luchadores.io/

Lucha (LUCHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lucha (LUCHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 315.18K $ 315.18K $ 315.18K Total forsyning: $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M Sirkulerende forsyning: $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 315.18K $ 315.18K $ 315.18K All-time high: $ 0.858782 $ 0.858782 $ 0.858782 All-Time Low: $ 0.01013933 $ 0.01013933 $ 0.01013933 Nåværende pris: $ 0.02549854 $ 0.02549854 $ 0.02549854 Lær mer om Lucha (LUCHA) pris

Lucha (LUCHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lucha (LUCHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUCHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUCHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUCHAs tokenomics, kan du utforske LUCHA tokenets livepris!

