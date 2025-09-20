Loop ETH (LPETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4,775.49$ 4,775.49 $ 4,775.49 Laveste pris $ 1,543.04$ 1,543.04 $ 1,543.04 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.43% Prisendring (7D) -0.43%

Loop ETH (LPETH) sanntidsprisen er $4,640.52. I løpet av de siste 24 timene har LPETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LPETH er $ 4,775.49, mens den rekordlave prisen er $ 1,543.04.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LPETH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Loop ETH (LPETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Opplagsforsyning 470.14 470.14 470.14 Total forsyning 470.1368507353028 470.1368507353028 470.1368507353028

Nåværende markedsverdi på Loop ETH er $ 2.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LPETH er 470.14, med en total tilgang på 470.1368507353028. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.18M.