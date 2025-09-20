Dagens Loop ETH livepris er 4,640.52 USD. Spor prisoppdateringer for LPETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LPETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Loop ETH livepris er 4,640.52 USD. Spor prisoppdateringer for LPETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LPETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 LPETH til USD livepris:

$4,640.52
$4,640.52$4,640.52
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
Loop ETH (LPETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:49:40 (UTC+8)

Loop ETH (LPETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,775.49
$ 4,775.49$ 4,775.49

$ 1,543.04
$ 1,543.04$ 1,543.04

--

--

-0.43%

-0.43%

Loop ETH (LPETH) sanntidsprisen er $4,640.52. I løpet av de siste 24 timene har LPETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LPETH er $ 4,775.49, mens den rekordlave prisen er $ 1,543.04.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LPETH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Loop ETH (LPETH) Markedsinformasjon

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

--
----

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

470.14
470.14 470.14

470.1368507353028
470.1368507353028 470.1368507353028

Nåværende markedsverdi på Loop ETH er $ 2.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LPETH er 470.14, med en total tilgang på 470.1368507353028. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.18M.

Loop ETH (LPETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Loop ETH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Loop ETH til USD ble $ +660.0039896760.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Loop ETH til USD ble $ +1,342.1738871840.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Loop ETH til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +660.0039896760+14.22%
60 dager$ +1,342.1738871840+28.92%
90 dager$ 0--

Hva er Loop ETH (LPETH)

Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Loop ETH (LPETH) Ressurs

Loop ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Loop ETH (LPETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Loop ETH (LPETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Loop ETH.

Sjekk Loop ETHprisprognosen nå!

LPETH til lokale valutaer

Loop ETH (LPETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Loop ETH (LPETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LPETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Loop ETH (LPETH)

Hvor mye er Loop ETH (LPETH) verdt i dag?
Live LPETH prisen i USD er 4,640.52 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LPETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LPETH til USD er $ 4,640.52. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Loop ETH?
Markedsverdien for LPETH er $ 2.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LPETH?
Den sirkulerende forsyningen av LPETH er 470.14 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLPETH ?
LPETH oppnådde en ATH-pris på 4,775.49 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LPETH?
LPETH så en ATL-pris på 1,543.04 USD.
Hva er handelsvolumet til LPETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LPETH er -- USD.
Vil LPETH gå høyere i år?
LPETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LPETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
