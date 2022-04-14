Loop ETH (LPETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Loop ETH (LPETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Loop ETH (LPETH) Informasjon Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. Offisiell nettside: https://www.loopfi.xyz Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view Kjøp LPETH nå!

Loop ETH (LPETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Loop ETH (LPETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Total forsyning: $ 467.31 $ 467.31 $ 467.31 Sirkulerende forsyning: $ 467.31 $ 467.31 $ 467.31 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M All-time high: $ 4,775.49 $ 4,775.49 $ 4,775.49 All-Time Low: $ 1,543.04 $ 1,543.04 $ 1,543.04 Nåværende pris: $ 4,640.52 $ 4,640.52 $ 4,640.52 Lær mer om Loop ETH (LPETH) pris

Loop ETH (LPETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Loop ETH (LPETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LPETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LPETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LPETHs tokenomics, kan du utforske LPETH tokenets livepris!

LPETH prisforutsigelse Vil du vite hvor LPETH kan være på vei? Vår LPETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LPETH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!