Bitlight Labs pris i dag

Sanntids Bitlight Labs (LIGHT) pris i dag er $ 1.0087, med en 2.63% endring de siste 24 timene. Nåværende LIGHT til USD konverteringssats er $ 1.0087 per LIGHT.

Bitlight Labs rangerer for tiden som #474 etter markedsverdi på $ 43.43M, med en sirkulerende forsyning på 43.06M LIGHT. I løpet av de siste 24 timene LIGHT har den blitt handlet mellom $ 0.9733(laveste) og $ 1.0443 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.619557835411834, mens tidenes laveste notering var $ 0.5392876430024418.

Kortsiktig har LIGHT beveget seg -1.49% i løpet av den siste timen og -15.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 102.69K.

Bitlight Labs (LIGHT) Markedsinformasjon

Rangering No.474 Markedsverdi $ 43.43M$ 43.43M $ 43.43M Volum (24 timer) $ 102.69K$ 102.69K $ 102.69K Fullt utvannet markedsverdi $ 423.65M$ 423.65M $ 423.65M Opplagsforsyning 43.06M 43.06M 43.06M Maksimal forsyning 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Total forsyning 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Opplagsforsyning 10.25% Offentlig blokkjede BSC

