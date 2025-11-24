likes pris i dag

Sanntids likes (LIKES) pris i dag er $ 0.00000414, med en 4.90% endring de siste 24 timene. Nåværende LIKES til USD konverteringssats er $ 0.00000414 per LIKES.

likes rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 280,763, med en sirkulerende forsyning på 68.00B LIKES. I løpet av de siste 24 timene LIKES har den blitt handlet mellom $ 0.00000407(laveste) og $ 0.00000448 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00004274, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000373.

Kortsiktig har LIKES beveget seg -0.93% i løpet av den siste timen og +1.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

likes (LIKES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 280.76K$ 280.76K $ 280.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 412.88K$ 412.88K $ 412.88K Opplagsforsyning 68.00B 68.00B 68.00B Total forsyning 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på likes er $ 280.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIKES er 68.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 412.88K.