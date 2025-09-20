Libre (LIBRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.0054327 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) +19.42% Prisendring (7D) -43.32%

Libre (LIBRE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LIBRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LIBRE er $ 0.0054327, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LIBRE endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, +19.42% over 24 timer og -43.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Libre (LIBRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.07M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.07M Opplagsforsyning 3.21B Total forsyning 3,207,421,660.8545

Nåværende markedsverdi på Libre er $ 1.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LIBRE er 3.21B, med en total tilgang på 3207421660.8545. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.07M.