Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use. There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions. Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team. LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time. You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked. The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield. Offisiell nettside: https://www.libre.org Teknisk dokument: https://docs.libre.org

Libre (LIBRE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Libre (LIBRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Total forsyning: $ 3.21B $ 3.21B $ 3.21B Sirkulerende forsyning: $ 3.21B $ 3.21B $ 3.21B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M All-time high: $ 0.0054327 $ 0.0054327 $ 0.0054327 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00033577 $ 0.00033577 $ 0.00033577 Lær mer om Libre (LIBRE) pris

Libre (LIBRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Libre (LIBRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LIBRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LIBRE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LIBREs tokenomics, kan du utforske LIBRE tokenets livepris!

LIBRE prisforutsigelse Vil du vite hvor LIBRE kan være på vei? Vår LIBRE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LIBRE tokenets prisforutsigelse nå!

