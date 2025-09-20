LEPER (LEPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00445839$ 0.00445839 $ 0.00445839 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.81% Prisendring (7D) -0.67% Prisendring (7D) -0.67%

LEPER (LEPER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LEPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEPER er $ 0.00445839, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEPER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.81% over 24 timer og -0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LEPER (LEPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K Opplagsforsyning 891.94M 891.94M 891.94M Total forsyning 891,944,705.869792 891,944,705.869792 891,944,705.869792

Nåværende markedsverdi på LEPER er $ 29.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEPER er 891.94M, med en total tilgang på 891944705.869792. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.76K.