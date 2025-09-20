Dagens LEPER livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LEPER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEPER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LEPER livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for LEPER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEPER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LEPER

LEPER Prisinformasjon

LEPER teknisk dokument

LEPER Offisiell nettside

LEPER tokenomics

LEPER Prisprognose

LEPER Logo

LEPER Pris (LEPER)

Ikke oppført

1 LEPER til USD livepris:

--
----
-1.80%1D
USD
LEPER (LEPER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:13:35 (UTC+8)

LEPER (LEPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00445839
$ 0.00445839$ 0.00445839

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.81%

-0.67%

-0.67%

LEPER (LEPER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LEPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEPER er $ 0.00445839, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEPER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.81% over 24 timer og -0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LEPER (LEPER) Markedsinformasjon

$ 29.76K
$ 29.76K$ 29.76K

--
----

$ 29.76K
$ 29.76K$ 29.76K

891.94M
891.94M 891.94M

891,944,705.869792
891,944,705.869792 891,944,705.869792

Nåværende markedsverdi på LEPER er $ 29.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEPER er 891.94M, med en total tilgang på 891944705.869792. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.76K.

LEPER (LEPER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LEPER til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LEPER til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LEPER til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LEPER til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.81%
30 dager$ 0+18.93%
60 dager$ 0-22.88%
90 dager$ 0--

Hva er LEPER (LEPER)

$LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

LEPER (LEPER) Ressurs

LEPER Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LEPER (LEPER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LEPER (LEPER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LEPER.

Sjekk LEPERprisprognosen nå!

LEPER til lokale valutaer

LEPER (LEPER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LEPER (LEPER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LEPER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LEPER (LEPER)

Hvor mye er LEPER (LEPER) verdt i dag?
Live LEPER prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LEPER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LEPER til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LEPER?
Markedsverdien for LEPER er $ 29.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LEPER?
Den sirkulerende forsyningen av LEPER er 891.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLEPER ?
LEPER oppnådde en ATH-pris på 0.00445839 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LEPER?
LEPER så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til LEPER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LEPER er -- USD.
Vil LEPER gå høyere i år?
LEPER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LEPER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:13:35 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.