LEPER (LEPER) Informasjon $LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe's long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block. Offisiell nettside: https://leper.wtf/ Teknisk dokument: https://leper.gitbook.io/leper-docs

LEPER (LEPER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LEPER (LEPER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.84K Total forsyning: $ 891.94M Sirkulerende forsyning: $ 891.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.84K All-time high: $ 0.00445839 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

LEPER (LEPER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LEPER (LEPER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LEPER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LEPER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LEPERs tokenomics, kan du utforske LEPER tokenets livepris!

