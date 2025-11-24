LEO Token pris i dag

Sanntids LEO Token (LEO) pris i dag er $ 9.51, med en 0.60% endring de siste 24 timene. Nåværende LEO til USD konverteringssats er $ 9.51 per LEO.

LEO Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,756,629,949, med en sirkulerende forsyning på 922.10M LEO. I løpet av de siste 24 timene LEO har den blitt handlet mellom $ 9.39(laveste) og $ 9.51 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 10.14, mens tidenes laveste notering var $ 0.799859.

Kortsiktig har LEO beveget seg +0.16% i løpet av den siste timen og +3.76% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

LEO Token (LEO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.76B$ 8.76B $ 8.76B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.36B$ 9.36B $ 9.36B Opplagsforsyning 922.10M 922.10M 922.10M Total forsyning 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

