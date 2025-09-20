Lendle (LEND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01586963 $ 0.01586963 $ 0.01586963 24 timer lav $ 0.01707481 $ 0.01707481 $ 0.01707481 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01586963$ 0.01586963 $ 0.01586963 24 timer høy $ 0.01707481$ 0.01707481 $ 0.01707481 All Time High $ 0.207173$ 0.207173 $ 0.207173 Laveste pris $ 0.00844793$ 0.00844793 $ 0.00844793 Prisendring (1H) +0.69% Prisendring (1D) -4.08% Prisendring (7D) -17.39% Prisendring (7D) -17.39%

Lendle (LEND) sanntidsprisen er $0.01628703. I løpet av de siste 24 timene har LEND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01586963 og et toppnivå på $ 0.01707481, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEND er $ 0.207173, mens den rekordlave prisen er $ 0.00844793.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEND endret seg med +0.69% i løpet av den siste timen, -4.08% over 24 timer og -17.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lendle (LEND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 966.40K$ 966.40K $ 966.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Opplagsforsyning 59.26M 59.26M 59.26M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lendle er $ 966.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEND er 59.26M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.63M.