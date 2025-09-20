Dagens Lendle livepris er 0.01628703 USD. Spor prisoppdateringer for LEND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEND pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lendle livepris er 0.01628703 USD. Spor prisoppdateringer for LEND til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LEND pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Lendle Pris (LEND)

1 LEND til USD livepris:

$0.01628703
-4.00%1D
-4.00%1D
USD
Lendle (LEND) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:25:03 (UTC+8)

Lendle (LEND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01586963
$ 0.01586963$ 0.01586963
24 timer lav
$ 0.01707481
$ 0.01707481$ 0.01707481
24 timer høy

$ 0.01586963
$ 0.01586963$ 0.01586963

$ 0.01707481
$ 0.01707481$ 0.01707481

$ 0.207173
$ 0.207173$ 0.207173

$ 0.00844793
$ 0.00844793$ 0.00844793

+0.69%

-4.08%

-17.39%

-17.39%

Lendle (LEND) sanntidsprisen er $0.01628703. I løpet av de siste 24 timene har LEND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01586963 og et toppnivå på $ 0.01707481, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LEND er $ 0.207173, mens den rekordlave prisen er $ 0.00844793.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LEND endret seg med +0.69% i løpet av den siste timen, -4.08% over 24 timer og -17.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lendle (LEND) Markedsinformasjon

$ 966.40K
$ 966.40K$ 966.40K

--
----

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

59.26M
59.26M 59.26M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Lendle er $ 966.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LEND er 59.26M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.63M.

Lendle (LEND) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Lendle til USD ble $ -0.00069440359600871.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Lendle til USD ble $ -0.0033109284.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Lendle til USD ble $ +0.0059338585.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Lendle til USD ble $ +0.007081516305877626.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00069440359600871-4.08%
30 dager$ -0.0033109284-20.32%
60 dager$ +0.0059338585+36.43%
90 dager$ +0.007081516305877626+76.93%

Hva er Lendle (LEND)

Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Lendle (LEND) Ressurs

Offisiell nettside

Lendle Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lendle (LEND) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lendle (LEND) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lendle.

Sjekk Lendleprisprognosen nå!

LEND til lokale valutaer

Lendle (LEND) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lendle (LEND) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LEND tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Lendle (LEND)

Hvor mye er Lendle (LEND) verdt i dag?
Live LEND prisen i USD er 0.01628703 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LEND-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LEND til USD er $ 0.01628703. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lendle?
Markedsverdien for LEND er $ 966.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LEND?
Den sirkulerende forsyningen av LEND er 59.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLEND ?
LEND oppnådde en ATH-pris på 0.207173 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LEND?
LEND så en ATL-pris på 0.00844793 USD.
Hva er handelsvolumet til LEND?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LEND er -- USD.
Vil LEND gå høyere i år?
LEND kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LEND prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:25:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

